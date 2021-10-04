محمد صبحي يبكي في عرض مسرحيته الجديدة بسبب الملك سيام (فيديو)

تأثر الفنان الكبير محمد صبحي وبكى خلال مؤتمره الصحفي الذى عقده أمس في مدينة سنبل، من أجل عرض مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر»، حين ما تحدث عن عمله المسرحي المؤجل «الملك سيام».

محمد صبحي: الملك سيام تكلفت 3 ملايين للأزياء في عام 1998

وأوضح «صبحي» خلال كلمته، أن «الملك سيام» عمل رائع كان من المفترض أن يقدم وقت مهرجان المسرح للجميع الذي قدمه عام 1998، مع مسرحيات كارمن ولعبة الست وسكة السلامة 2000، لكنه اكتشف حقيقة أن العمل كان يصعب تقديمه في ذلك الزمن.

وأكد الفنان خلال المؤتمر: «المسرحية لم تكن يسمح عرضها في زمنها من كافة النواحي، فالجمهور لم يكن جمهورها، وتكاليفها لم تكن تسمح والأزياء والديكورات، ففي عام 1998 كان تكلفة الأزياء فقط 3 ملايين جنيه».

مسرحية نجوم الضهر

مسرحية «نجوم الضهر» هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة، يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

المسرحية بطولة وإخراج وكتابة الفنان محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن.

ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استديو الممثل»، هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكرى وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

يذكر أن محمد صبحي قدم مؤخرا 3 مسرحيات في موسم المسرح للجميع، هي: «خيبتنا، وغزل البنات، والنحلة والدبور»، التي تناول خلالهم قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في المسرحية الأخيرة.