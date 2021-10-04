جمال السادات: لم نحضر حفل استاد القاهرة أيام حكم الإخوان.. كنا متضايقين

حكى المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس شركة اتصالات مصر، تفاصيل لقاءه مع مرسي العياط، قائلا: «لم أحضر أنا أو أي فرد من عائلتي الاحتفالات التي نظمها مرسي بمناسبة 6 أكتوبر في ستاد القاهرة، وعلاقتنا بمرسي اقتصرت بطلبي استلام نيابة عن الأسرة قلادة النيل باسم والدي غيابيا، وذهب لاستلامها، وكان الرئيس السيسي وقتها وزيرا للدفاع».

كواليس مقابلته مع مرسي

وأضاف «السادات»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أمس الأحد: «عندما قابلت مرسي سلم عليا بشكل جيد، وقدم لي قلادة النيل، وجلسنا أنا وهو والرئيس السيسي، وقولت لمرسي: أما مدتش صوتي ليك في الانتخابات دي، لكن لو عملت لصالح البلد واشتغلت لصالحها والناس ارتاحت أنا أول واحد هيديك صوته في المرة الجاية»، مؤكدا أن هذا هو اللقاء الوحيد».

وأوضح نجل الرئيس الراحل: «مرسي خلال اللقاء طلب مني حضور العائلة خلال وضعه أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجندي المجهول بالمنصة، وهذا يختلف عن احتفالات أكتوبر، وطلب مني حضور والدتي، وهذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها والدتي الاحتفالات في المنصة».

القوات المسلحة هي من قررت منح والدي قلادة النيل

وتابع: «الاحتفالات التي حدثت في الاستاد لم نحضرها، كنا مخضوضين ومتضايقن بس كنا هنعمل إيه، وأنا أعتقد أن مرسي كان لا يتخذ قراره بنفسه».

ولفت المهندس جمال السادات، إلى أن من طلب منح قلادة النيل للرئيس السادات ليس مرسي بل القوات المسلحة: «مرسي كان الوجهة التي تعطي القلادة كرئيس للدولة، لكن الاقتراح كان من قبل القوات المسلحة».

أشرف مروان بطل مصر ولم يكن جاسوسا لإسرائيل

وعقب «السادات» عن ما أثير حول شخصية أشرف مروان وعمله مع مخابرات إسرائيل خلال الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، قائلا: «اقتناعي الشخصي إن أشرف مروان بطل مصر، ولم يكن جاسوسًا لإسرائيل».

وتابع: «أشرف مروان إداهم موعد خاطئ لحرب أكتوبر والأجهزة الاستخبارتية الإسرائيلية هي من اغتالته، وكنت على يقين من أنه سيغتال على يد الإسرائيليين ولو طال الزمن».

وأكد نجل الرئيس الراحل: كان شخص وطني جميل محب لبلده ولم يكن خائنا لوطنه وكان يعمل لمصلحة مصر، مشيرا إلى أن: «كل الناس اللي بتشتغل مع الرؤساء بتكون عليهم العين ومن الصعب تجنيدهم من قبل أجهزة مخابرات معادية، وفي وقت الحرب».