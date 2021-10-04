في عيد ميلادها.. تصريحات مثيرة لصابرين: اللي هينزل معايا القبر يحاسبني

يحل اليوم الموافق 4 أكتوبر، ذكرى ميلاد النجمة صابرين، وهي من مواليد عام 1967، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي ساهمت في شهرتها، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، وقدمت فوازير رمضان، فضلا عن عدد من المسرحيات.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» أبرز التصريحات المثيرة التي أدلت بها الفنانة صابرين، وذلك خلال السطور التالية:

أصلي مغربي ولي صلة قرابة بمحمد الحلو ونعيمة عاكف

فجرت الفنانة صابرين مفاجآت لأول مرة عن أصولها المغربية ونشأتها في سوريا، مؤكدة أنها تعلمت أصول الغناء على يد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكشفت أن المطرب محمد الحلو ابن عمها، ونعيمة عاكف بنت خالة والدتها، وذلك خلال لقاءها ببرنامج «أنت حر»، وقدمه الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على فضائية «cbc 2» بتاريخ 24 أكتوبر 2014.

صابرين: «اللي هينزل في القبر معايا يحاسبني»

وعن خلعها الحجاب، قالت إنني أعيش كل لحظة بصدق، فلحظة ارتدائي الحجاب كانت لحظة صدق، وكانت لحظة عزوف عن عالم التمثيل والعمل و«لخبطة» وانفصام في المنزل، خاصة بعد نجاحي في مسلسل أم كلثوم، وشعرت براحة بعد خلعي الحجاب والعبرة بالخواتيم، وردي على من ينتقدني بخلع الحجاب «اللي هينزل في القبر معايا يحاسبني».

أرفض تجسيد دور الأم وقصة حياة «نجاة الصغيرة»

وعن إمكانية تأديتها لدور أم من جديد بعد مسلسل «ليالينا 80» الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، قالت: «قولتلهم دي آخر أم خلاص مفيش أم تاني»، وذلك خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة «cbc».

كما قالت الفنانة صابرين، إنها رفضت تجسيد دور البطولة في قصة حياة الفنانة نجاة الصغيرة، حيث إنها تلقت عرضا لتقديم مسلسل إذاعي عن الفنانة نجاة الصغيرة، والقيام فيه بدور نجاة ولكنها رفضت رغم اتصال الفنانة نجاة بها، «أنا غيرت على أم كلثوم»، جاء ذلك خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير في برنامج «أنا وبنتي» المذاع عبر فضائية ON E.

صابرين: لم أكن أحب أم كلثوم نهائيا

وأوضحت أنها لم تكن تحب أم كلثوم نهائيًا، ولم تكن تعلم عنها أي شيء، وعندما عرضت المخرجة إنعام محمد علي عليَّها تجسيد دور أم كلثوم، تعجَّبت لأني بعيدة تمامًا عنها، وكنت أعلم أن هناك صراعات وخلافات، بين إلهام شاهين ونبيلة عبيد بسبب دور أم كلثوم، وعلى ممثلات أخريات، ولكن النصيب جعله يأتي لي لأمثل الدور، خلال لقاءها ببرنامج «أنت حر»، وقدمه الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على فضائية «cbc 2».