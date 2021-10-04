انتخاب «فوميو كيشيدا» رئيسا جديدا للحكومة اليابانية

انتخب البرلمان الياباني، اليوم، وزير الخارجية السابق، فوميو كيشيدا «البالغ من العمر 64 عاما»، رسميًا رئيسًا للوزراء خلفًا لـ «يوشيهيدي سوجا»، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

كيشيدا يحل البرلمان الأسبوع المقبل

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه من المقرر أن يحل كيشيدا، البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.

وكانت الحكومة الحكومة اليابانية، قد قدمت استقالتها اليوم، وأعلن سوجا، في أوائل سبتمبر الماضي عن قراره بعدم الترشح لرئاسة «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم في بلاده، مما يعني استقالته من رئاسة الحكومة أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وترك سوجا منصبه بعد عام واحد فقط بعد تلقيه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضافت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الحكومة الجديدة ستبقى توشيميتسو موتيجي وزيرا للخارجية، بينما سيتم تعيين شونيتشي سوزوكي وزيرا للمالية.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، أشار في نهاية سبتمبر الماضي، أن مجلس الوزراء الياباني قد حدد موعدا لعقد جلسة برلمانية استثنائية في 4 أكتوبر، لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وانتخب كيشيدا، الأربعاء الماضي، رئيساً للحزب اليميني الحاكم بغالبية كبرى مقابل منافسه تارو كونو، في الجولة الثانية من الانتخابات.

وهنأ رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه» الكورية الجنوبية، رئيس غرفة التجارة والصناعة، «تشوي تيه-وون» كيشيدا.

لأول مرة تهنئة من غرفة التجارة الكورية

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها غرفة التجارة والصناعة الكورية رسالة تهنئة إلى زعيم ياباني جديد.

جدير بالذكر، أنه لا تزال العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان متوترة بسبب قضيتي العبودية الجنسية والعمل القسري في زمن الحرب.