سقوط مروحية في موسكو وسحب رعدية ممطرة على مراكز محافظة الطائف

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، حوادث كارثية، منها حادث سقوط مروحية، في ضواحي العاصمة الروسية «موسكو»، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما شهدت تونس، إحباط 47 عملية هجرة غير شرعية.

وأعلنت إدارة وزارة «الطوارئ» في روسيا، مقتل 3 أشخاص جراء حادث سقوط مروحية، في ضواحي موسكو، وقال المكتب الإعلامي لـ الوزارة إن مروحية من طراز «روبنسون آر-44» Robinson R-44 سقطت قرب طريق سيارات سريع في منطقة بلدة ليتكارينو.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن الطائرة كان على متنها 3 أشخاص وقتلوا جميعا، فيما قالت مصادر مطلعة أن القتلى رجلان وامرأة.

وفي تونس، أحبط حرس الحدود البحري، أمس الأحد، 47 عملية هجرة غير شرعية، وعلى إثرها ألقى القبض على 648 مهاجرا غير شرعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «واس».

حجز 28 مركبا بحريا ومحركات ومبالغ مالية

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة جرت نجدتهم بعد تسرب مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عملية الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.

وأضافت مصادر، أن قوات الأمن خلال العمليات، تمكنت من حجز 28 مركبا بحريا ومحركات ومبالغ مالية كبيرة.

وفي الأردن، أعلن وزير العدل أحمد الزيادات، أن العفو الخاص عن المدانين بجرائم إطالة اللسان الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يقتصر على الجرائم المرتكبة ضد ملك البلاد وأفراد عائلته فقط.

وفي السعودية، نبه «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

كما حذر «المركز الوطني» من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.