استمرار أعمال الحدادة والدكة الخرسانية بمشروعات «حياة كريمة» بالأقصر

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك»، عن آخر مستجدات أعمال المبادرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المشروع القومي حياة كريمة، وتستمر أعمال الحدادة لسقف الدور الأرضي مركز خدمي أبو هريرة وصب الصبة العادية بالوحدة الصحية (أبو هريرة)، وجارٍ تنفيذ أعمال حدادة سقف الدور الثاني لمجمع خدمات الكفاح، وسقف الدور الأرضي للإسعاف.

جار صب سقف الدور الأول لمجمع الخدمات واستمرار أعمال الدكة الخرسانية

وجرى الانتهاء من أعمال التسوية في محطة معالجة عمر بن الخطاب، وبدء أعمال الحفر في الأحواض، وجار صب سقف الدور الأول لمجمع الخدمات واستمرار أعمال الدكة الخرسانية بمجمع خدمات المواطنين بأبومنقار، وصب أعمدة نقطة الإسعاف ببئر 5، كما جرى الانتهاء من صب القواعد العادية لمبنى مركز الشباب ببئر 5، وانتهى فك الشدة الخشبية لأول حطة حوائط بيارة محطة الرفع بئر 4، وجارٍ تحميل أعمدة إنارة وأعمدة هيكلية لشبكات الضغط المتوسط، واستمرار أعمال التسوية وحفر البرك لمحطة معالجة اللواء صبيح.

تركيب أعمدة الجهد المتوسط لمحطة رفع ومعالجة قرية عائشة عبد الرحمن

وبدأ تركيب أعمدة الجهد المتوسط لمحطة رفع ومعالجة قرية عائشة عبد الرحمن، وصب أعمدة الدور الأول لمبنى مجمع خدمة المواطنين بعبدالمجيد الجغيل، وصب سقف الدور الأرضي للمجمع الزراعي نموذج 2 بأبومنقار الأم، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعلى جانب آخر، أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار أمس، زيارات ميدانية لطريق الكباش، والمسار، المقرر افتتاحهما ضمن مشروع طريق الكباش بمدينة الأقصر، وبحضور محافظ الأقصر، وممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، والأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر.