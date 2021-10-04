تلميذ يقتل عمه طعنا لخلافات على قطعة أرض بسوهاج

تخلص تلميذ بدائرة مركز طما شمال سوهاج، من عمه طعنا، بسبب خلاف على ميراث قطعة أرض زراعية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة واعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

بلاغ للجهات الأمنية بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو «حازم.ع.ع»، 38 سنة، مزارع، يقيم بدائرة مركز طما، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، إدعاء تعدي من آخرين، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

خلافات الميراث وراء الجريمة

بسؤال شقيق المتوفي «عاصم.ع.ع»، 29 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية اتهم نجل شقيقهما «عبده.ع.ع»، 15 سنة، تلميذ، ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه بمطواه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على ميراث أرض زراعية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات الميراث، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.