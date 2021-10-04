القوى العاملة: 224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 224 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن حداد ونجار مسلح، وبناء، ومليس محارة، ودهان، ومراقبين حدادين مسلح، ومراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، ومراقبين مليس ومحارة، ومراقبين بناء بالمملكة بجدة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

التفاوض على مهن بشركة دولية

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب، مع شركة أكون الدولية المحدودة بالمملكة بجدة علي عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

وأشار الملحق العمالي عبد الحليم محمود، إلى أن فرص العمل المتوافرة 60 حداد مسلح، و60 نجار مسلح، و30 بناء «بلوك وطوب وجبس بورد وبلاستر» و30 مليس محارة، و20 دهان، و6 مراقبين حدادين مسلح، و6 مراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، و6 مراقبين مليس ومحارة، و6 مراقبين بناء.

تحديد الأجور بعد المقابلة الشخصية

وأكد أن الأجور تحدد بعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة علي الفور، ويوجد سكن ومواصلات وإعاشة، مشيرا إلى أن التواصل وإرسال السيرة الذاتية علي الإيميل التالي :jobs.saudi2030@outlook.com.

جاء ذلك خلال تقرير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.