«القوى العاملة»: تحصيل 850 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول على مستحقات ورثة عامل مصري وتبلغ قيمتها 200 ألف درهم إمارتي، أي ما يوازي 850 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمساعدة ورثة «ع. م .ع» في الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفي في حادث أثناء العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

حكم قضائي بالحصول على التعويض

وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في مساعدة ورثة «ع. م .ع» الحصول على تعويض بمبلغ 220 ألف درهم، ما يعادل 850 ألف جنيه مصري، وتم التواصل مع ذويه حتى تم الحصول على حكم قضائي بالتعويض، وبعد وصول إعلام الوراثة من مصر والمتابعة المستمرة من المكتب، وتم صرف شيك بمبلغ التعويض، بتوجيهات السفير شريف البديوي بمتابعة مستحقات العاملين المصريين بدولة الإمارات العربية.