«القوى العاملة»: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مواطنة مصرية بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة السعودية بالرياض، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية تدعى «نورا. أ. ح. ح»، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة «نورا. أ. ح.ح»، والتي تعمل بإحدى المراكز الطبية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

حكم قضائي بالحصول على المستحقات

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المواطنة حصلت على حكم قضائي بإلزام المركز بدفع مبلغ 123 ألفا و469 ريالا سعوديا قيمة مستحقات المواطن، ونظرا لامتناع إدارة المركز عن دفع المبلغ وتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، قام المكتب بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، وتم تحويل المبلغ لحسابها من وزارة العدل.

وقدمت المواطنة المصرية الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض، على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.