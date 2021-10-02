«القوى العاملة»: تعيين 6277 شابا وبحث 727 شكوى بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6277 شاباً، منهم 53 من ذوى الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 24677 شاباً، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة، و1989 رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 99 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ104 أجانب وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

المديرية تتلقى 1264 شكوى عمالية

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير، أن المديرية تلقت 1264 شكوى، منها 209 شكاوى تم تسويتها ودياً، وإحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما حُفظت 177 شكوى، وإحالة 48 لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحاً لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً، تمثلت في 98 منحة مولود جديد بإجمالي 198 ألف جنيه، و35 منحة زواج بمبلغ 105 آلاف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 36 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لإجراء 5 عمليات جراحية لـ9 عمال.

تحرير 315 محضرا لمنشآت مخالفة

كما قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة، ما أسفر عن تحرير 315 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 409 شكاوى، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقى 277 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 15 ندوة توعية.