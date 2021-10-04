رئيس مدينة الأقصر يتابع فعاليات تلقي المعلمين لقاح كورونا

تابع رئيس مجلس مدينة الأقصر، في جولة ميدانية، صباح اليوم، رافقه فيها رئيس حي المطار، استعدادات مدرسة الشهيد أشرف فتح الله للتعليم الأساسي بنجع «العوابد»، التابع لحي المطار شمال المحافظة، بهدف التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتعليمات المحافظ المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أية معوقات.

تلقي المعلمين لقاح كورونا

وخلال جولته التفقدية داخل عدد من مدارس الأقصر، تابع «طارق لطفي»، رئيس مجلس المدينة، فعاليات تلقي العاملين للّقاح فيروس كورونا، فضلًا عن متابعة احتياجات المدارس قبيل بدء العام الدراسي، وسير العمل فيها، مشددًا على استمرار أعمال التعقيم داخل المدارس والمناطق المحيطة بها، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

التأكيد على النظافة داخل الفصول

كما شدد «لطفي»، على استمرار أعمال النظافة بشكل يومي داخل الفصول والملاعب ودورات المياه، مع التأكد من نظافة خزانات المياه وصلاحية أجهزة إطفاء الحرائق في كل مدرسة بالمنطقة، وكلف بإزالة المخلفات بشكل يومي وتكثيف أعمال النظافة.

وخلال الجولة، كلف رئيس المدينة المسئولين بإزالة جميع الإشغالات في محيط المدارس الكائنة بحي المطار، مع الالتزام بأعمال التطهير وكذلك التعقيم بشكل يومي ودائم، فضلا عن التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للمتابعة الدورية لاستعدادات بدء الدراسة للوقف على أية معوقات وتذليلها لضمان انتظام العملية التعليمية.