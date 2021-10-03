20 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

حلقت 20 رحلة بالون طائر، في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، وسط حالة من البهجة سيطرت على السيُاح القادمين من مختلف دول العالم لزيارة مصر بشكل عام والأقصر بشكل خاص، لزيارة معالمها الأثرية المتنوعة في البرين الغربي والشرقي، والتحليق في إحدى رحلات البالون الطائر من أعلى نقطة في سماء البر الغربي للاستمتاع بالطقس والمناظر الخلابة من الأحلى لمدة تصل من 45 لـ 60 دقيقة في الأعلى وسط حالة من الفرحة تُسيطر على الكبار والصغار من السياح.

زيارة معالم البر الغربي بالأقصر

وتأتي زيارات السياح محافظة الأقصر السياحية، لزيارة المعالم الأثرية داخل المناطق الأثرية بالبر الغربي والشرقي على حد سواء، حيث يزور السياح معابد وادي الملوك والملكات في البر الغربي، فضلًا عن معبد الدير البحرى الرامسيوم ودير كارتر ومقابر النبلاء، وغيرها من المعالم الأثرية في منطقة البر الغربي، فيما يزور السياح معابد الكرنك والأقصر أشهر معابد المحافظة في البر الشرقي.

إجراءات احترازية أثناء الرحلات

ويزور السياح المعالم الأثرية وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل سلطات الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان، من حيث ارتداء الماسكات الطبية الواقية فضلا عن الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الأشخاص، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين السياح من زوار المناطق الأثرية في ظل جائكة كورونا، وسط تشديدات أمنية من قبل الاجهزة الأمنية لتأمين الرحلات القادمة من مختلف الدول لزيارة الأقصر ومعالمها.