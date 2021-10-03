منطقة الأقصر الأزهرية: اعتماد الجودة لمعهدي فتيات القرنة والكيمان

أعلنت إدارة الجودة بمنطقة الأقصر الأزهرية عن حصول معهد «فتيات الكيمان الإعدادي وفتيات القرنة الإعدادي» على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، القرنة غرب محافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، في إطار سعي منطقة الأقصر الأزهرية بكل جهد للارتقاء بجودة العملية التعليمية بجميع معاهد المنطقة، فضلًا عن مواجهة جوانب القصور التي قد تعيق مسيرة العمل، والتركيز على جوانب القوة، لدعمها وتحسين أدائها، واستيفاء معايير الجودة.

منطقة الأقصر الأزهرية: نسير بخطوات جادة لتحقيق الجودة

وأعرب الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، في بيان صحفي، عن سعادته الكبيرة باعتماد معهد فتيات الكيمان الإعدادي وفتيات القرنة الإعدادي وحصولها على ضمان الجودة قائلا: «إننا نسير بخطوات جادة لتحقيق نسبة اعتماد عالية تزيد كل عام عن العام الذي قبله حتى يتم اعتماد كل المعاهد بالمنطقة».

تجهيز وتطوير البنية الأساسية للمعهد الكيمان والقرنة

من جانب آخر، لفت خالد العربي، مسؤول الدعم الإلكتروني بمكتب جودة التعليم بمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، تم تجهيز وتطوير البنية الأساسية لمعهد فتيات الكيمان الإعدادي وفتيات القرنة الإعدادي وتم توفير كل متطلباتهم، وتحسين الفاعلية التعليمية بهما، وزارت لجنة مختصة من الهيئة القومية لتقييم كل صغيرة وكبيرة وخلُصت إلى اعتماد المعهدين.