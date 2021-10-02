جامعة الأقصر تُعلن إجراءات تحويل الطلاب لكلية الطب

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موعد بدء التحويل لكلية الطب بجامعة الأقصر، على أن يبدأ من غد الأحد الموافق 3 أكتوبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 5 من أكتوبر الجاري، وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب جامعة الأقصر، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار طب الأقصر، يأتي ذلك في ظل استعدادات جامعة الأقصر لافتتاح كلية الطب ودخولها الخدمة العام الدراسي الحالي، من خلال نظام التحويل لطلاب الثانوية العامة عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بطب الأقصر

وأعلن رئيس جامعة الأقصر في 25 سبتمبر الماضي، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الاقصر بنظام التحويل.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

إنشاء كلية الطب على 13 ألف متر مربع

يشار إلى أن مبنى كلية الطب بمدينة طيبة، تم تشييده طبقًا للمواصفات القياسية على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالاضافة إلى فصول دراسية ومكاتب إدارية ومعامل لقسم التشريح الآدمي وعلم الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات.