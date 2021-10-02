الأقصر تعلن موعد افتتاح طريق الكباش بعد التطوير

طريق الكباش يصل طوله حوالي 2700 متر، وهو طريق فرعوني يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، استخدمه المصريون القدماء كطريق للمواكب الفرعونية وسير الاحتفالات، ومؤخراً بدأت الدولة المصرية في إعادة العمل به مرة أخرى، واستكمال أعمال الحفائر التي بدأت منذ سنوات طويلة، من قبل مرممي الآثار بهيئة ووزارة الآثار، فضلاً عن طلاء واجهات المنازل المواجهة لطريق الكباش الفرعوني، لتتماشى مع الشكل العام للطريق، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش الفرعوني في نوفمبر المقبل، تزامناً مع العيد القومي لمحافظة الأقصر.

تطوير طريق الكباش

- بدأت أعمال الحفائر في طريق الكباش منذ عدة سنوات من قبل وزارة الآثار.

- آثناء أعمال الحفر تم العثور على محتويات متنوعة منها مواد فخارية.

- عثر عمال الآثار في قسم الترميم على مصانع للنبيذ خلال أعمال الحفر.

- من المقرر أن يتضمن الطريق الجديد عقب أعمال التطوير استراحات للزوار.

- ستُقام ممرات للعبور خلال طريق الكباش الأثري للسياح والمصريين.

- كما يتضمن طريق الكباش لافتات توضح للمارين الطرق الصحيحة للعبور.

موعد افتتاح طريق الكباش

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية، عن موعد افتتاح طريق الكباش الأثري الفرعوني، على أن يكون في نوفمبر المقبل، حيث يوافق موعد احتفال محافظة الأقصر السياحية بالعيد القومي، مؤكداً أن الحفل سيكون ضخماً، ويتضمن العديد من العروض المتنوعة، ويحضرها العديد من قادة الدول، سواء من المنطقة العربية أو من مختلف أنحاء العالم.