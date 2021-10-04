فحص 1000 مواطن في 3 قوافل طبية بمطروح (صور)

نفذت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع جامعات «طنطا، الإسكندرية، والقاهرة»، فضلا عن نادي روتاري مرسى مطروح 3 قوافل طبية بالقرى والنجوع، فحصت 1000 مواطن، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووزعت القوافل الطبية على عدة مناطق مختلفة من بينها واحة سيوة والقرى النائية كالمراقى، ومركز ومدينة سيدي براني، والقرى والنجوع التابعة، وقرية القصر بمركز ومدينة مطروح.

عمليات جراحية بالمجان لأهالي مطروح

ونجحت القافلة الطبية الموفدة من جامعة القاهرة إلى مرسى مطروح وسيدي براني في إجراء عمليات جراحية لـ16 مريضا بقسم العمليات بمستشفى مطروح العام، وتوقيع الكشف الطبي على 193 حالة مرضية حتى اليوم الإثنين، حيث يستمر عملها على مدار 6 أيام، وجرى الكشف على 164 حالة عظام، و15 حالة أورام، و4 حالات نساء وتوليد، و10 حالات باطنة، ولا تزال أعمال القافلة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

الكشف على 380 حالة مرضية بقافلة طبية في سيوة

وتمكنت القافلة الطبية الموفدة من جامعة طنطا، بالإشتراك مع محافظة مطروح والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، من توقيع الكشف الطبي على 380 حالة مرضية من أهالي سيوة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وجرى توقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفى سيوة المركزي، لخدمة القرى والنجوع التابعة لها ومنها قرية المراقي، وأغورمي والأحياء السكنية وسط سيوة.

قافلة طبية بقرية القصر بمطروح

ونظم نادي روتاري مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية في الوحدة المحلية لقرية القصر، في تخصصات طبية مختلفة منها الباطنة والرمد والجلدية والنساء والأطفال، وغيرها بحضور أطباء متخصصين في مختلف التخصصات، وجرى توقيع الكشوفات الطبية على ما يقرب من 400 حالة مرضية من أهالي القرية، وصرف الأدوية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم بالمجان.