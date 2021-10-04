أعلنت جامعة الأزهر، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه 2021-2022، من خلال رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر بالاسم ورقم الجلوس 2021-2022، مؤكدة أنه سيتم الإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022، اليوم في 12 ظهرا خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الجامعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب وأولياء نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، وزادت عمليات البحث عنها مؤخرا، ويرغب العديد من الطلاب في معرفة الكلية التي سيلتحقون بها، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ظهور نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021م، حيث صرح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022 ، جاء بعد وصول قاعدة البيانات الخاصة بمن سجلوا بياناتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، وتم الانتهاء من العمل عليها ولذلك سيتم إعلان نتيجة التنسيق للمرحلتين الأولى والثانية اليوم ، وذلك بعد الانتهاء منها، والاطلاع على البيانات كافة، وتم وضعها عبر بوابة الأزهر هنا .

نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه 2021-2022

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني: « كنا في انتظار قاعدة بالبيانات لمن سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر 2021، عبر بوابة الحكومة المصرية، خاصة بعد غلق باب التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق جامعة الأزهر أمام الطلاب الجدد خريجي الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022».

مؤشرات نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021م

وتعد نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022، اهم حدث ينتظره الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2021، فيما أكد فرج في تصريحات خاصة لـ"الوطن" ، أنّ مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، انخفضت بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بالكليات خاصة «القمة»، مثل «الطب، الصيدلة، الهندسة، وطب الأسنان» مقارنة بالعام الماضي، ومتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.