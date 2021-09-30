جامعة الأزهر: إنتهاء إعداد كشوف المقبولين بالمدن الجامعية

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من إعداد الكشف النهائي بأسماء الطالبات المنطبقة عليهن الشروط للتسكين بالمدن، كما سيتبعه إعلان أسماء الطلاب المنطبق عليهم الشروط من أجل التيسير عليهم، مشيرا إلى أن هذا يأتي مواكبا لعمليات التحول الرقمي التي تقوم بها جامعة الأزهر ضمن السياسات العامة للدولة، ووفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بإعلان أسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن.

الاستعلام عن النتيجة التسكين

وأوضح الشربيني أن الطلاب المنطبق عليهم الشروط يمكنهم الاستعلام عن نتيجة تسكين المدن الجامعية بنات بالقاهرة من خلال رابط الاستعلام.

و أكدت جامعة الأزهر أن الحصول على لقاح كورونا، شرط أساسي للتسكين، حرصا على سلامة الجميع، موضحة أن التسجيل لطلب التسكين في المدينة الجامعية سيكون إلكترونيا تيسيرا على الطلاب.

زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية بمدينة نصر، للتأكد من جاهزيتها للتسكين، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

كما اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير اختبارات القدرات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إعلان جميع الأسماء المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية تباعا حيث سيبدأ الإعلان عن أسماء الطالبات يتبعه الإعلان عن أسماء الطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تناول لقاح كورونا، لافتا إلى أن تناول اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية.

تنسيق التسكين بالمدن الجامعية

وقد أعلنت جامعة الأزهر، أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًّا.

تنسيق الدور الثاني بالأزهر

ومن المقرر أن تغلق بوابة تنسيق الدور الثاني بالأزهر مع نهاية اليوم 29 سبتمبر، وينتظر الطلاب إعلان نتائج التنسيق النهائية خلال أيام حتى يتثنى لهم الالتحاق بكلياتهم.