«الإدارية العليا»: الرئيس المعزول لم يحترم أحكام القضاء وتدخل في شؤونه

منعت الجماعة الإرهابية أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ظهور أحد الأحكام القضائية الباتة، الذي دلل على عدم احترام المعزول لاستقلال السلطة القضائية وقام بالتدخل في شؤونها، كما كشف الحكم أن تلك الجماعة لم تكن تحترم القضاة، حتى وصل تهكم رئيسهم محمد مرسى العياط إلى عدم توقير القضاة والتدخل في شئونهم.

حكم تاريخي صدر في 2013

وقد سجل الحكم التاريخي النادر هذه الحقائق بأحرف من نور، حيث صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في مايو 2013 بإلغاء قرار الحكومة السلبي في عهد الجماعة الإرهابية، بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصري في 30 يونيه 2013

وصار هذا الحكم نهائيا وباتاً بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن عليه.

وأكدت فيه المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مرسى أعلن للعالم عدم رضائه عن بعض الأحكام القضائية، فكانت قمة المأساة وعدم احترام أحكام القضاء والتطاول عليها، كما أشارت المحكمة إلى أن إعلان مرسى عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى اجتراء القوى العالمية مثل أمريكا، بتدخلها في شؤون الشعب المصري.

الإخوان تهربوا من تنفيذ الأحكام القضائية

وأضافت المحكمة: أن الشعب المصري العظيم بإرادته التي لا تلين محروساً بجيشه الباسل العتيد وقضائه العادل الجهيد أنهي بغير رجعه زمن الوصاية علي الشعب أو زمن المندوب السامي، وأنهم ضربوا أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام وأشاعوا بين صفوف الناس منهج اللا شرعية وسرت العدوي في المؤسسات والمصالح وتحولت نصوص الدستور والقانون إلى حطام مما ينال من شرعية نظام حكمهم.

المحكمة: الرئيس أولي الناس بتنفيذ القانون

وأوضحت في حيثيات حكمها، أن رئيس الجمهورية أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة، وأن أشد صور العدوان على القضاة عدوان رئيس السلطة التنفيذية لأنه ينال من مقومات العدالة ويمتهن قاضى المنازعة ويمس كبرياء القاضي وكرامته.