«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «التعليم أولًا» لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتورة سلمى عبدالباقي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة «التعليم أولاً».

تدريب المعلمين على تنظيم المؤتمرات والندوات

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أهمية دور المعلم في تغيير ثقافة وإصلاح الفكر لدى أولياء الأمور والطلاب، وضرورة اتباع أساليب التعلم وليس التلقين والحفظ، وتنمية المهارات والبحث، والاستعانة ببنك المعرفة وغيرها من المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيظل دائمًا التعليم الاستثمار الأكبر والأهم في بناء الأمم والشعوب.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين بالمدارس الرسمية للغات من خلال التنمية المهنية المُستدامة لهم والتدريب على تنظيم المؤتمرات، والندوات التعليمية والبرامج، والأنشطة، والمِنَح الطلابية، وإجراء المسابقات التعليمية.

وأكدت الدكتورة سلمى البكرى أن التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة «التعليم أولاً» بدأ منذ عام 2015 على مدار ست سنوات من العمل المتواصل، ليمتد لثلاثة أعوام جديدة حتى عام 2024، موضحة أن التنمية المهنية المستدامة استهدفت أكثر من 15 ألف معلم وألفي قيادة تربوية ما بين مدير مدرسة ووكيل مدرسة ومدير إدارة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

منح المتدرب شهادة معتمدة

ويتضمن البروتوكول توفير كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالمتدربين، وإلزام المتدربين بالحضور في الساعات التدريبية المتفق عليها، والإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أو الأماكن التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلزام المتدربين المستفيدين من أنشطة الطرف الثاني بالحضور، واتخاذ اللازم في حالة تَغَيُّبهم، أو خروجهم عن القواعد المتفق عليها، مونح المتدرب شهادة مُعتمدة بالدورات التدريبية التي اجتازها، بالإضافة إلى إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر؛ لتحديد استمرار العمل بالبرنامج من عدمه، حسب النتائج.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة «التعليم أولً»ا، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من قيادات المؤسسة.