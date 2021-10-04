التعليم: فحص كشوف مصروفات المدارس الخاصة لكشف المخالفين

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن إلزام المدارس الخاصة والدولية بإرسال كشوف مصروفاتها لوزارة التعليم، وذلك لاتخاذ خطوات لاحقة من شأنها طمأنة أولياء الأمور، وتعريف كل ولي أمر بما عليه من مصروفات دراسية، دون زيادة أو نقصان، ويكون على علم مسبق بمدى مطابقة ما تعلنه المدارس من مصروفات، مع النسب التي تقررها الوزارة سنويًا، وهو ما يحفظ حقوق كل الأطراف المرتبطة بمنظومة التعليم الخاص.

إرسال كشوف المصروفات إجباري وليس اختياري

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إرسال كل مدرسة لمصروفاتها لوزارة التعليم، إلزامي وليس اختياريًا لكشف الملتزمين من المخالفين، وقد تكون الخطوة اللاحقة إتاحتها لولي الأمر بحيث يعرف المصروفات الحقيقية والقانونية لأولاده، ويدفع بناء على ما سلمته المدارس من أرقام رسمية للوزارة، بشكل يحول دون رفع المصروفات بشكل غير قانوني، لكن نشر المصروفات واطلاع أولياء الأمور عليها يتطلب موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نشر مصروفات كل مدرسة أمام ولي الأمر من خلال منصة إلكترونية

ويطالب أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية بإتاحة نشر مصروفات كل مدرسة أمام ولي الأمر من خلال منصة إلكترونية تابعة للوزارة، إعلاء لمبدأ الشفافية والمكاشفة، ليكون رب الأسرة على دراية كاملة، بما له وما عليه، وتكون كل مدرسة متحملة المسؤولية كاملة فيما تقره من مصروفات، بشكل يعم بالمصلحة على جميع الأطراف.

وكانت وزارة التعليم أكدت ضرورة طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، على أن يكون ذلك بشكل تفصيلي لكل مدارس الإدارة، ومراجعة الكشوف مع التوجيه المالي والإداري بالإدارة، وختمها بشعار الجمهورية، ثم تسجيلها إلكترونيا عن قسم الإحصاء، بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية، ووكيل الوزارة.

وشددت الوزارة على إرسال نسخة معتمدة بملف "بي دي آف" على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، تمهيدًا لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.