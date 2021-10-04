وزير التعليم: أنا أهلاوي من صغري وبناقر صاحبي الزملكاوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ميوله الكروية، قائلا إنّه يُحب الكرة بالطبع، لكن لا يستطيع رؤية المباريات على الهواء، ويهتم بمعرفة نتائجها: «محمد صلاح النهارده جاب جون وعمل أسيست، وأنا أهلاوي من صغري، ومن ساعة ما اتولدت وأنا أهلاوي، وأعز أصدقائي زملكاوية، وبنقعد نناقر في بعض».

على الجميع أن يُدرك أهمية تطوير منظومة التعليم

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنّ القضية الأساسية في تطوير منظومة التعليم، هو أنّ البعض لا يزال يفكر بالأسلوب القديم فيما هو جديد، وعلى الجميع أن يُدرك أهمية تطوير منظومة التعليم.

وتابع وزير التربية والتعليم: «كل الأسئلة اللي بتجيلنا هي المادة دي في المجموع ولا لأ، أو الامتحان شكله إيه، كأن كلنا عندنا التصور أو كثير مننا إننا بنذاكر بس عشان الامتحان».

الفلسفة الجديدة للمنهج ألا نأتي بذكر الامتحانات

وعن انتقاد البعض لمنهج الصف الرابع الابتدائي، أضاف «شوقي»، أنّ المشكلة أكبر مما تبدو على السطح، فهناك من ينتقد من أجل الانتقاد فقط، لافتا إلى تغيير المناهج من كي جي 1، وبالتالي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الرابع الابتدائي اعتادوا على المناهج الجديدة في أولى وثانية وثالثة: «يعني الطلاب مش هيستغربوا خالص من المناهج، وده التسلسل الطبيعي للمنهج الجديد، مفيش حاجة في المناهج مفاجئة»، موضحًا أنّ الفلسفة الجديدة للمنهج هو ألا نأتي بذكر الامتحانات.

ووجّه الدكتور طارق شوقي، رسالة لمنتقدي المناهج التعليمية، قائلا: «خلوا المختصين يتكلموا على المناهج، المناهج لا تقاس بالميزان ولا بالأرقام، دي مش لغة المتخصصين، المناهج على مقاييس العلوم والرياضيات في العالم كله تقاس بعدد الأيام والساعات محسوب بدقة، ومش مطلوب من العيال يعملوا حاجة لما يروحوا البيت، هنشتغل في المدرسة بس، لما يروح البيت هيلعب ويعمل اللي هو عاوزه، عمرنا ما اتكلمنا على امتحانات رابعة ابتدائي».