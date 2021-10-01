وفاة سيدة بعيار طائش من زوجها في الصف.. عاشت 20 يوما برصاصة في بطنها

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالجيزة بعد مرور 20 يوما علي إصابتها بطلق ناري في البطن من بندقية خرطوش كان يلعب بها زوجها، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

الزوج يعمل خفيرا

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري في البطن، وبالانتقال تبين أن المصابة ربة منزل تدعى «صابرين ف» في العقد الرابع من العمر مقيمة في مركز الصف، وكشفت التحريات عن أن زوج المصابة يعمل خفيرا أثناء اللعب بسلاح ناري «بندقية خرطوش» غير مرخصة داخل منزله خرجت طلقة أصابت الزوجة.

وأضافت التحريات أن الزوج والجيران حملوا الزوجة إلى المستشفى في حالي حرجة، دخلت على إثرها غرفة الرعاية المركزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه كان ينظف السلاح الناري وخرجت منه طلقة بطريق الخطأ أصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 45 يوما.

وفاة الزوجة المصابة بعد 20 يوما في المستشفى

وصباح اليوم، تلقت النيابة العامة إخطارا من المستشفى بوفاة ربة المنزل المصابة متأثرة بإصابتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح.