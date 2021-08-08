«طلعت بنته».. مزارع يعثر على رفات طفلة «دُفنت حية» بمقابر طنطا

عثر مزارع في قرية شوني التابعة لمركز طنطا، على رفات طفلته «سارة» المتغيبة منذ 9 سنوات، وعمرها 3 سنوات، وذلك خلال أعمال تجديد المقابر الخاصة بهم، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

يقول محمد رضوان عتعوت، إنه أثناء إحلال وتجديد المقابر الخاصة بأسرته بقرية شوني، الأسبوع الماضي، وعلى عمق متر عثر على رفات طفلة وبقايا ملابس تشبه ملابس طفلته سارة، المتغيبة من 9 سنوات، منذ أن كان عمرها 3 سنوات، موضحًا أن وقت غياب طفلته أو اختفائها كانت هناك خلافات على قطعة أرض مساحتها 7 قيراط مع أحد الأشخاص من نفس القرية، وكانت هناك شبهات حول ارتكابه الواقعة.

وأشار إلى أنه لم يتمكن من إثبات تهمة الخطف لعدم وجود أدلة كافية، وانه لم يقم هو أو أحد من أفراد أسرته بدفن طفلة في المقابر الخاصة بعائلته، مضيفا: «تقدمت ببلاغ إلى النيابة لاستخراج جثة الطفلة، والتعرف عليها وتشريح الجثة لإثبات إن كانت طفلته من عدمه».

ومن جانبه، قال أحمد حمد، محامي، إن الأهالي منذ 10 أيام عثروا على جثة طفلة بنفس فستانها الأحمر مدفونة حية بمقابر قرية شوني، مشيرًا إلى أن السبب فى دفنها حية بسبب خلافات على أرض زراعية، مؤكدًا أنه جرى تحرير محضر وتقديم بلاغ للنائب العام لانتداب الطب الشرعي وعمل تحليل DNa، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وأن الطفلة هي سارة أم جثة طفلة أخرى.