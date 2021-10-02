إزالة فيلا مخالفة على أملاك الدولة في مركز الصف بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها في مواجهه مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار الموجة الـ18 من حملة حق الشعب، لإزاله كافة التعديات ومخالفات البناء.

وفي اطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزاله التعديات على أملاك الدولة، فقد تمكنت حملة تابعة مركز ومدينة الصف من إزاله عقار مخالف، عبارة عن فيلا مقامة على أرض أملاك دولة، بمساحة 175 متراً مربعاً، بمنطقه «أبو جبيرة»، في قرية «الشرفاء»، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليلة الماضية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف العميد علي عبد الله، رئيس مركز ومدينة الصف.

كما قام مركز أوسيم بإزاله سقف جمالون، مقام بالمخالفة على مساحه 400 متر مربع، بقرية «برطس»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعة من فرج عبد العاطي، رئيس ركز ومدينة أوسيم.

وفي مركز منشأة القناطر، تم إزالة وفك شدة خشبية لعقار تحت الإنشاء على مساحة 200 متر مربع، بقرية «بني سلامة»، بمتابعة من محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.