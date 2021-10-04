وزارة الصحة: توفير سيارات إسعاف بها أجهزة أشعة لأول مرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إلى ألمانيا، استغرقت 4 أيام، بجانب وفد من مستشفى وادي النيل، من أجل شراء أكثر من 2510 سيارة لاستخدامها لعلاج المواطنين في القرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بقيمة 3 مليارات جنيه، وستورد بداية من الشهر المقبل 1510 منها، بينما الباقي في عام 2023.

دخول سيارات إسعاف تدعم الطاقة النظيفة بمصر

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC » أمس الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيارات الإسعاف الحديثة والعيادات المتنقلة ستسخدم في تطوير مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدا: «مصر ستكون أول دولة في الدولة تحصل على سيارات صديقة للبيئة وتوفر للطاقة وذات ذبذبة أقل، ستكون قطاع الغيار موجودة بسعر مناسب بالاتفاق مع شركة مرسيدس، وإحنا بنخد السيارات دي مجهزة من شركة ألمانية تجهز الصندوق الخلفي وكل شيء داخل السيارة، ووزيرة الصحة طلبت إن السيارة يكون فيها عيادتين متنقلتين».

لأول مرة توجد إمكانية إجراء الأشعة في سيارة الإسعاف

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن السيارات الحديثة ستكون قادرة على العبور وسط الجبال لتتحمل كل أنواع المناخ، لافتا إلى أنها تضم أنواع الأشعة كافة لتتنقل في القرى والنجوع للضمان الوصول لكل مواطن، مشددا على أن هذا يحدث لأول مرة، وستوفر بعض الأشعات المقطعية في مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه سيجرى أيضا توريد 40 جهاز ماموجرام لفحص سرطان الثدي.

توفير 50% من ثمن السيارات من مؤسسات مختلفة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن مصر تسعى لتطبيق التكنولوجيا الحديثة المتسوردة وتوطينها، وسيوجد تتبع في هذه السيارات موضحا أن مؤسسات تحيا مصر والبنك المركزي وعدد من البنوك وفرت نحو 50% من قيمة هذه السيارات المتنقلة.