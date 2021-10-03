مزايدة علنية كبرى لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عقد مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات جمرك مطار القاهرة، وبضائع جمرك المطار وغمرة والملاحق الخاصة به، إذ تُقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 19 أكتوبر الحالي.

ويجري شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في العنوان: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

وأشارت الهيئة إلى أنّ المتقدم يدفع نحو 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد و30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، على أن يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع.. أما باقي الشروط التي شددت عليها الهيئة كما يلي:

أولًا: شراء كراسة الشروط وتكون بصحبة المتزايد وقت دخول القاعة.

ثانيًا: يحمل المتزايد البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

ثالثًا: تتم عملية البيع حسب شروط كراسة المواصفات.

رابعًا: يكون مبلغ الترسية على المتقدم هو نفسه المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي :

أولًا: سيارات وموتوسيكلات جمرك مطار القاهرة:

الأنواع: صالون وفيسبا وموتوسيكلات وبيك أب وميكروباص وميني باص وجيب.

الماركات: BMW، فولفو، فولكس، مرسيدس، أودي، تويوتا، ميتسوبيشي، هونداي، همر، شيفورليه، دودج، GMC، جاك، كيا، انفينتي، كاديلاك، بورش، جيب شيروكي، جيلي، جاجوار.

ثانيًا: بضائع جمرك المطار وغمرة والملاحق الخاصة به

وتتضمن الآتي: «ملابس، سجائر إلكترونية، لمبات، مستحضرات تجميل، تليفزيون، بوردة، تليفون محمول، ساعات، أحذية، مكنسة، لاب توب، لعب أطفال، أدوات مائدة، فستان زفاف وسهرة، نظارات، فلاشات، تابلت، كاميرا، باور بانك، أجهزة ومستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، طابعة، مستلزمات اتصالات، سيجار، مطبوعات، شنط، سماعة، بورسلين، زيت إسبراي ملمع للشعر، ثلاجة، ديب فريزر، DVD، فيديو، تكييف، مروحة، أجزاء خط إنتاج دهان سيارات»، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

ونوّهت هيئة التعاقدات العامة إنّه إذا لم يتم رسو أي مجموعة من السيارات على الشخص المتقدم، يحق له استرداد التأمين، فيما يتم خصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

أما في حال عدم السداد أو قام المتزايد بسحب عطائه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

وبنسبة لباقي المبلغ «70%» يتم سداده خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، ويمنح المشترك مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وشددت الهيئة على المتزايدين، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، وذلك طبقًا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.