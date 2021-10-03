محافظ الشرقية: تدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف لمساعدة الفلاح

وجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة حتى نهاية نوفمبر2021 م تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز؛ لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

منع حرق قش الأرز

وفي هذا الإطار، تابعت إدارة شئون البيئة بالديوان العام، تنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم (5363) لسنة 2021 بمنع الحرق المكشوف، وذلك بتشكيل لجان للمرور اليومي على زراعات الأرز والمخلفات الزراعية المختلفة، خلال موسم الحصاد بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية وجهاز شئون البيئة بالشرقية، وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وذلك عن طريق تشكيل لجان للمرور بنطاق مراكز منيا القمح ومشتول السوق وبلبيس وأبو حماد والزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حظر حرق المخلفات الزراعية نهائيًا

وفي سياق متصل، أكد المهندس ماهر الشنّاف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أنه قام فريق عمل غرفة عمليات محافظة الشرقية المشكل من إدارة شئون البيئة بالديوان العام والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة والحماية المدنية بمعاينة وفتح عدد 108 مواقع تجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة، كما تم تحرير 40 محضرًا لحرق قش الأرز خلال شهر سبتمبر بنطاق المحافظة، وكإجراء رادع للمخالفين تم تحصيل غرامة فورية قدرها (2000 جنيه) لكل فدان من المخالفين وتكاليف أعمال الإطفاء وإزالة آثار حرق قش الأرز.

وعلى الصعيد الآخر، تم تنفيذ عدد 80 ندوة للمزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشباب والرياضة والأوقاف والوحدات المحلية بهدف رفع الوعي البيئي لدى المزارعين والشباب بالأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم وإنشاء مشروعات تنموية للشباب في هذا المجال وإعلام المزارعين وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تدوير القش وتحويله لـ سماد عضوي

أكد محافظ الشرقية، في بيان صادر عن المحافظة، أن الدولة تسعى جاهدة؛ لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع، وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف، وأنه تم تجميع وكبس ما يقارب من 46193 طن قش أرز؛ للاستفادة منها حتى الآن.