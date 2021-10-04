إزالة 172 تعديا بالقليوبية منذ انطلاق الموجه 18

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة والطريق الدائري ومدينة الخصوص، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة، لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال توسعة الدائري

واستهل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال توسعة الطريق الدائري بعد إزالة بعض المنازل المتعارضة وصرف التعويضات المقررة وخلال الجولة، شدد المحافظ على إزالة القمامة من أعلى الطريق الدائري ونزلات ومطالع الطريق بالخصوص، موجها إلى زيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال، وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع .

إزالة التعديات بمحور الخصوص الجديد

كما تابع المحافظ إزالة التعديات على أملاك الدولة بمساكن الأمل بجوار محور الخصوص الجديد ضمن الموجه 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة حيث استهدفت إزالة عدد من المباني المتعدية على أملاك الدولة وخطوط البترول بمدينة الأمل بمسطرد وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 9 حالات بناء خرساني مخالف وأسوار ومباني مخالفة.

كما تابع الأعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، الذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري بطول 5 كيلو ويبدأ المحور من نهاية كوبري المطرية مرورا بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائري.

وخلال الجولة وجه المحافظ إدارة المرور وحي شرق بالتنبيه على شركات البترول بضرورة انتظار سيارات العاملين بالشركات داخل ساحات الانتظار المخصصة لهم وعدم تركها بالشوارع الرئيسية لتحقيق سيولة الحركة المرورية.

محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز شباب كفر الأربعين

وتفقد محافظ القليوبية مصنع نستله للمياه ومركز شباب كفر الأربعين بقرية جمجرة بمدينة بنها، في إطار المشاركة المجتمعية بين المحافظة والقطاع الخاص وبناء على توقيع بروتوكول التعاون مع شركة نستلة للمياه بخصوص مشروع تطوير وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالمصنع وقرية جمجرة بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير إزالة كوبري السنيتي وإعادة انشاء كوبري جديد، واعادة تطوير ترعة السنيتي من فم الترعة بالرياح بطول حوالى نصف كيلومتر، وتطوير وإعادة تأهيل جانبى ترعة السنيتي وإنشاء أماكن انتظار سيارات بالإضافة إلى إعادة تغطية ترعة الغفارة وعمل حماية من البلاطات خرسانة مسلحة للمواسير لإستيعاب زيادة أحمال الحركة المرورية للطريق بعد توسعته وتحويله إلى اتجاهين وجزيرة بالمنتصف بإجمالى عرض يصل إلي 16 مترا.

كما تفقد أعمال توسعة محطة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي لتخدم 27 ألف نسمه بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير مركز شباب كفر الأربعين .