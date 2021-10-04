«قومي الشهداء» يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر 

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه.

وأكد أمين عام المجلس فى برقيته، أنه بالتزامن مع الاحتفال بهذا النصر العظيم، فإن الوطن يقفز نحو مستقبل أفضل ومشرق في مجالات التنمية والاستقرار ودعم المواطن بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث أمين عام المجلس ببرقيات تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد الفريق محمد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى النصر والعبور.