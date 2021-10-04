رفاص مركب يمزق جسد بحار بمارينا الغردقة

لقي بحار مصرعه، اليوم الإثنين، بعد أن صدمه «رفاص»، أحد المراكب بـ«مارينا الغردقة»، مما تسبب في تمزق جسده لأشلاء، وتم الدفع بعدد من الغطاسين للبحث عن باقي أجزاء جسده، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، تلقت إخطارا بمصرع بحارعلى أحد المراكب يدعى «محمود.س»، صدمه رفاص مركب داخل مارينا الغردقة مما تسبب في مصرعه في الحال وتمزق جسده وتناثره في المياه.

انتقلت على الفور مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام عبد الحميد رئيس مباحث القسم، لموقع الحادث وتم استدعاء سيارات الاسعاف والدفع بعدد من الغطاسين للبحث عن باقي أجزاء جسده.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة التي أشرف عليها المقدم إسلام مهران مفتش مباحث القسم بأن الشاب المتوفى يدعي «محمود.س»، من محافظة كفر الشيخ ويعمل بحارا على أحد المراكب السياحية بالغردقة وتوفي تحت الماء نتيجة صدمة من رفاس المركب وتحول جسده إلى أشلاء وتم تحرير محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بالغردقة لمباشرة التحقيقات .