خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب في جامعة حلوان 2021

تستعد الجامعات المصرية لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وبالتنسيق مع وزارة الصحة أعلنت وزارة التعليم العالي عن توفير اللقاحات لكافة طلاب الجامعات تمهيدا لعودة العملية التعليمية مرة أخرى، وحددت جامعة حلوان خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب تسهيلا عليهم وتجنبا لإصابتهم بالفيروس.

خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب في جامعة حلوان.. شرط أساسي

كشفت جامعة حلوان عن خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021، حيث يمكن للطلاب حجز الكشف الطبي للحصول على اللقاح عبر الموقع الذي خصصته الجامعة تمهيدا لبدء التطعيم، وذلك كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب في جامعة حلوان2021

وترصد «الوطن» خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا للطلاب في جامعة حلوان فيما يلي:

- التسجيل على الموقع المخصص لتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، والتسجيل بصورة تلقائية.

- قم بكتابة في مكان المخصص للوظيفة، بكتابة « طالب جامعي».

- سيتطلب الأمر إدخال البيانات المطلوبة الرقم القومي والاسم الرباعي والهاتف المحمول.

- بعد الانتهاء من عملية التسجيل يظهر للطالب «كود» مكون من 20 رقما، في الغالب يتم إرساله في رسالة نصية للهاتف المسجل على وزارة الصحة المصرية، أو من خلال البريد الإلكتروني.

- إذا كنت أحد منتسبي طلاب جامعة حلوان، وترغب في الحصول على لقاح كورونا، فإن الخطوة التالية، هي الدخول على موقع حجز موعد الكشف الطبي للجامعة حلوان.

- يجب علي الطالب بتسجيل بياناته، وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، وسيطلب من الطالب تسديد قيمة الكشف الطبي من خلال الحصول كود والسداد عبر منصة الدفع الإلكترونية.

- بعد سداد القيمة سيظهر للطالب موعد ومكان الكشف الطبي، ويجب على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

- في الموعد المحدد، يتجه الطالب إلى الجامعة، ومعه بطاقة الترشح للجامعة للطلاب الجدد، والكارنية للقدامي، واستمارة الكشف الطبي، وبطاقة الرقم القومي.

- يتوجه الطالب لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي لجامعة حلوان، وذلك لجميع الطلاب المرشحين، وفقًا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبي عليهم .