تطوير 5 ميادين في العريش بتكلفة 35 مليون جنيه

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جرى رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية في العريش، ضمن مخطط كامل لتطوير وتنمية المدينة، وهي السادات، وميدان الرفاعي، والنصر والشهداء «الساعة سابقًا»، وبنك القاهرة، والكتيبة 103 «الميناء سابقًا»، بتكلفة وصلت إلى 35 مليون جنيه.

تطوير 5 ميادين في العريش

وأوضح المحافظة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، أن كل ميدان من الخمسة شهد تطويرًا كاملًا من أعمال الإنارة والتشجير والبردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية، بجانب الرصف الكامل للمحاور والطرق المؤدية إلى تلك الميادين.

المرحلة الثانية لتطوير العريش تشمل 3 محاور رئيسية

وأشار «شوشة» إلى أن المرحلة الثانية من مخطط تطوير مدينة العريش، تتضمن إنشاء 3 محاور رئيسية طولية على ساحل البحر ومحاور عرضية، بتكلفة 500 مليون جنيها.

ولفت إلى أن المحاور الرئيسية المقرر إنشاؤها، تتمثل: المحور الأول ويشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة عند الريسة على طول الساحل ليتضمن 4 حارات للذهاب و4 أخرى للعودة، أما المحور الثاني يشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبري ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يوليو ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوى وشارع أسيوط وصولا الى المساعيد، ويتضمن 7 حارات للذهاب والوصول.

تفاصيل المحور الثالث المقرر إنشاؤه بالعريش

والمحور الثالث والأخير يشمل الطريق الدائري خلف المناطق السكنية، وصولا إلى ميناء العريش البحري، ويضم 8 حارات للذهاب والعودة.