وزير التموين: نصر أكتوبر مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة
كتب:
الوطن
11:23 ص | الإثنين 04 أكتوبر 2021
وزير التموين
هنأ الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز من الشعب المصري بقواته المسلحة، لافتا إلى أن هذا الاعتزاز للمصريين خاصة والعرب عامة لأنها أعادت الحق إلى أصحابه.
يهنأ وزير الدفاع ويوجه التحية للشهداء
كما أرسل وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، أعرب فيها عن تمنياته بدوام التقدم للقوات المسلحة.
كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي تراب الوطن في الحرب والسلم.