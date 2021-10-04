وزير التموين: نصر أكتوبر مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة

هنأ الدكتور علي المصليحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر ‏واعتزاز من الشعب المصري بقواته المسلحة، لافتا إلى أن هذا الاعتزاز للمصريين خاصة والعرب عامة لأنها أعادت الحق إلى ‏أصحابه. ‏

يهنأ وزير الدفاع ويوجه التحية للشهداء

كما أرسل وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، ‏أعرب فيها عن تمنياته بدوام التقدم للقوات المسلحة.‏

كما وجه وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ ‏علي تراب الوطن في الحرب والسلم.