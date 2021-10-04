استرداد 533 فدانا خلال الموجة 18 لحملات الإزالة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في حق الشعب وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين وضع اليد لها، موضحاً إن الحملات استردت 533 فدانا و21 قيراطا و 14 سهما أراضي زراعية فضلاً عن 40 ألف و600 متر مربع مباني من خلال تنفيذ 478 قرار إزالة ضمن حملات الموجة الـ 18.

وأشارالمحافظ في بيان صحفي، إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

استمرار حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة

وأكد محافظ أسيوط، استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة لفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ولفت إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة لتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لإستهداف إزالة كافة مخالفات البناء دون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.