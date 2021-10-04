اعتماد مجلة جامعة أسيوط للطفولة والتربية ضمن معايير «أرسيف»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مجلة دراسات الطفولة والتربية التابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة، في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «أرسيف - ARCIF»، المتوافقة مع المعايير العالمية والبالغ عددها نحو 32 معياراً وذلك ضمن تقريره السنوي السادس للمجلات لعام 2021 .

معامل أرسيف واحدة من مبادرات قاعدة بيانات المعرفة للإنتاج والمحتوى العلمي

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي، اليوم، أن معامل أرسيف تعد واحدة من مبادرات قاعدة بيانات المعرفة للإنتاج والمحتوى العلمي الذي يخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق المكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية من بينها «مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا، ومكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، وجمعية المكتبات المتخصصة العالمية فرع الخليج»، بالإضافة إلي لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا .

كما حرص الدكتور أحمد المنشاوي علي توجيه خالص التهنئة لكافة القائمين علي المجلة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي الدولي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية والتي تساهم في توفير النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتقدم في كافة التصنيفات الدولية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة أن مجلة دراسات في الطفولة والتربية تمّ تصنيفها كذلك في تخصص العلوم التربوية ضمن الفئة الثانية ( Q2 ) وهي الفئة الوسطي المرتفعة وكان متوسط معامل التأثير في هذا التخصص علي المستوي العربي ( 0.396 )، مشيرةً أن معامل أرسيف لهذا العام قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5100 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية في 20 دولة عربية، ونجح منهم 877 مجلة علمية، ومؤكدةً على حرص إدارة الكلية الكامل للارتقاء بالمحتوى العلمي المنشور ومواكبة أحدث الطرق البحثية والتعليمية العالمية في مختلف التخصصات.