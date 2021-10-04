 محمد صبحي يكشف سبب بكائه بعد توقف مسرحية «الملك سيام» .. فيديو

دموع وبكاء محمد صبحي على خشبة المسرح، أدت إلى تصدر الفنان محركات البحث على «جوجل»، حتى أنه لم يكن من المتوقع أن يدخل صبحي في حالة من البكاء الشديد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحيته الجديدة «نجوم الضهر»، وذلك أثناء حديثه عن «الملك سيام» الذي تأجل لأكثر من عام.

دخل صبحي في نوبة بكاء بسبب اعتزازه الشديد بالعرض المسرحي الملك سيام، والذي توقف ولم يخرج إلى النور، مؤكداً أن «الملك سيام» عمل رائع كان من المفترض أن يقدم وقت مهرجان المسرح للجميع الذي قدمه عام 1998، مع مسرحيات كارمن ولعبة الست وسكة السلامة 2000، لكنه اكتشف حقيقة أن العمل كان يصعب تقديمه في ذلك الزمن.

السبب وراء توقف مسرحية الملك سيام

عدّة أسباب كانت وراء وقف مسرحية الملك سيام، أولها تكاليف المسرحية، فلم تكن تسمح والأزياء والديكورات وقتها بذلك، ففي عام 1998 كان تكلفة الأزياء فقط 3 ملايين جنيه، كما أن سياسية المسرحية كانت لا تتناسب مع الأمور في الدولة وقتها.

أخر أعمال الفنان محمد صبحي

مسرحية «نجوم الضهر» أخر أعماله المسرحية، وهي من بطولة وإخراج وكتابة الفنان محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبدالله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم منهم سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.