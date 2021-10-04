6 عروض مسرحية في سابع أيام المهرجان القومي للمسرح 

تشهد فاعليات سابع أيام المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 14 دورة «الكاتب المسرحي المصري»، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، بدء ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 6 عروض مسرحية.

وتنطلق ورشة التأليف المسرحي الذى يقدمه الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، وتبدأ في الثانية ظهرا وتستمر حتى الـ5 عصرا، وورشة المكياج التي يقدمها الماكير إسلام عباس، من 2 ظهرا وحتى 5 عصرا.

تفاصيل عروض اليوم بمهرجان القومي للمسرح

وتقدم 6 عروض مختلفة، تبدأ على مسرح الجمهورية في السادسة مساء، بتقديم العرض المسرحي «وفاة بائع متجول» إنتاج فرقة طيبة المستقلة، تأليف آرثر ميللر، إعداد وإخراج سعيد مدكور، وعلى مسرح السلام، يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحي «مهاجر بريسبان» إنتاج قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف الشاعر اللبناني الفرنكوفوني الكبير جورج شحادة، ترجمة أدونيس، وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

عرض مسرحيتي برنتانيا والسيرة الوهمية الليلة

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحى «برنتانيا» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي «السيرة الوهمية» إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض مستقى من نصوص مسرحية للكاتب الراحل رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري.

وفى العاشرة مساء، يقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح الطليعة، العرض المسرحي «التغريبة بنت الزناتى» من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين، وفى العاشرة مساء أيضا يقدم العرض المسرحي «كيفين» إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج حسام ياسين.