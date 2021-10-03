اليوم.. 6 عروض مسرحية ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

يشهد اليوم الخامس لفعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح، تقديم عدد من العروض المسرحية، والتي تنافس في المهرجان على لقب أفضل عرض.

6 عروض مسرحية تنافس اليوم ضمن مهرجان القومي للمسرح

ويعرض اليوم الأحد في الساعة 6 مساءً، مسرحية «مشعلو الحرائق» إخراج محمد المرسي، على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، كما يعرض في الساعة 6 مساءً على مسرح الجمهورية مسرحية «وفاة بائع متجول» إخراج سعيد مدكور.

ويعرض في الساعة 8 مساءً مسرحية «آه كارميلا» إخراج أشرف علي، وذلك بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، وعلى مسرح متروبول في الساعة 8 مساءً يعرض مسرحية «سالب صفر» إخراج إسلام خالد.

ويعرض في الساعة 10 مساءً مسرحية «تغريبة بنت الزناتي» إخراج منار زين، بقاعة صلاح جاهين، وتعرض مسرحية «أحداث لاتمت للواقع بصلة» إخراج محمود طنطاوي، وذلك على مسرح الشباب العائم.

تكريم 10 نجوم بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

ومن المقرر أن تستمر فاعليات المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14 حتى يوم 9 أكتوبر من الشهر الجاري، ويشهد حفل الختام بدار الأوبرا المصرية توزيع الجوائز على العروض المسرحية الفائزة بعد اختيار لجنة التحكيم والتي يترأسها الفنان أحمد حلاوة.

وشهد حفل الافتتاح للمهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14 يوم 27 سبتمبر من الشهر الماضي، تكريم عدد من رموز الفن المسرحي، على رأسهم فارس المسرح الفنان الراحل عبدالله غيث، وتكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلمت التكريم الخاص بهما ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها منذ وفاة والديها.

كما تم تكريم الفنانة إلهام شاهين، وفاروق فلوكس، وسامي مغاوري، وأشرف عبدالغفور، والمخرج إميل جرجس، والكاتب بهيج إسماعيل، والناقدة أمال بكير.