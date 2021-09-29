9 عروض مسرحية في فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم

يُعرض اليوم مسرحية فريدة من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى في الساعة 6 مساء بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة يعرض في الساعة 7.30 مساء مسرحية أحدب نوتردام من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

«أحدهم» على مسرح المتروبول

ويعرض في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في الساعة 6 مساء على مسرح العرائس، عرض مسرحي بعنوان «لكنها تدور» إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأليف بيتر إسكندر وإخراج عمرو صلاح الدين، وفي تمام الثامنة مساء يعرض على مسرح المتروبول العرض المسرحي بعنوان «أحدهم» إنتاج المعهد العالي للفنون السرحية فرع الإسكندرية، وهو من تأليف محمد عبد المولى، وإخراج محمد عماد.

ويعرض في السادسة مساء على الجامعة الأمريكية بالفلكي، العرض المسرحي هنا القاهرة، من عروض المسرح المستقل، تأليف وإخراج رشا الجمال، ويعرض في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية العرض المسرحي التجربة الدنماركية، من عروض المسرح المستقل، وهي من إنتاج ورشة ارتجال قام بصياغتها وكتابتها وإخراجها صلاح إيهاب.

تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح حتى 9 أكتوبر

وعلى مسرح الهوسابير برمسيس يعرض في التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي أنا مش مسؤول، من عروض المسرح الخاص، وهو معالجة عن فيلم the producers من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وفي العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي ديجافو من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي إثبات العكس، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل، يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحي الجانب الآخر إنتاج وزارة الشباب والرياضة، إخراج هاني رابح.

وتستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح الذي انطلق حفل افتتاحه مساء الاثنين الماضي حتى يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.