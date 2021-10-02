عرض «الظل» ضمن المهرجان القومي للمسرح بمركز ثقافة الجيزة الليلة

ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، تقدم فرقة قصر ثقافة الأنفوشي عرض «الظل»، من إنتاج الإدارة العامه للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، على مسرح مركز ثقافة الجيزة، لليلة الثانية، وذلك في العاشرة مساء.

تفاصيل عرض «الظل»

وشهد عرض «الظل» إقبالًا جماهيريا كبيرا، حيث قدم العرض في ليلته الأولى على مسرح مركز الجيزة الثقافي، ضمن عروض فرق الأقاليم، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، بالهيئة العامه لقصور الثقافة، المشارك بالمهرجان القومي للمسرح الدورة الرابعة عشر، عن نص «هو الذي يصفع» ليونيد اندريف، ونص «السيد آدم وزوجته إيف»، وكتابة وأشعار طارق عمار، ديكور وملابس دنيا عزيز، ومن إخراج سامح الحضري.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل في الثامنة مساء اليوم الاثنين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتستمر فعاليات الدورة حتى 9 أكتوبر الجاري، وتحمل الدورة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، كما تم تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد، من بينهم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ويتنافس في الدورة الحالية 33 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية، من بينها 5 عروض إنتاج للبيت الفني للمسرح، و 5 عروض تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يشارك مسرح الهناجر بعرضين، أما دار الأوبرا تشارك بعرض «إيزيس»، ويشارك المسرح المستقل بـ 5 عروض، وتتواجد النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض مسرحي واحد.

كما يجرى تنظيم 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المخرج المسرحي عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها المخرج أحمد مختار.