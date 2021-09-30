5 عروض مسرحية باليوم الثاني لفعاليات المهرجان القومي للمسرح

يشهد اليوم الثاني من فعاليات المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، عرض عدد من المسرحيات المشاركة بالمهرجان، حيث يعرض في الساعة السادسة مساءً على مسرح العرائس، عرض مسرحي بعنوان «لكنها تدور»، إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأليف بيتر إسكندر وإخراج عمرو صلاح الدين.

عدد من العروض المسرحية تنافس في المهرجان القومي للمسرح

ويعرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح المتروبول عرض مسرحي بعنوان «أحدهم» إنتاج المعهد العالي للفنون السرحية فرع الإسكندرية، وهو من تأليف محمد عبدالمولى، وإخراج محمد عماد.

وعلى مسرح السلام يعرض في الساعة السادسة مساءً، عرض مسرحي بعنوان «دوجز» إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود جمال الحديني وإخراج كمال عطية، وعلى مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة يقدم العرض المسرحي «قابل للكسر»، إنتاج كلية التجارة بجامعة القاهرة، إخراج لبيب عزت، وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل، يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحي بعنوان الجانب الآخر، إنتاج وزارة الشباب والرياضة، إخراج هاني رابح.

ورشتان للتمثيل والإخراج بالمهرجان القومي للمسرح

ومن بين فعاليات المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، ورشة التمثيل التي يقدمها الفنان القدير أحمد مختار، وتبدأ في الساعة الثانية ظهرًا، وورشة الإخراج التي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، وتبدأ في الساعة الثالثة عصرًا.

يعقب ذلك إقامة ندوتين للمكرمين ضمن فعاليات المهرجان، الأولى للمخرج المسرحي إميل جرجس، ويديرها الناقد أحمد هاشم، من الساعة 3:15 عصرًا إلى 4:15 عصرًا، والثانية للفنان سامي مغاوري، من تقديم الفنان يوسف إسماعيل، من الساعة 4:30 عصرًا إلى 5:30 مساءً.