ضبط 20 تاجر مخدرات في المحافظات بـ«حشيش وبانجو»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة»، تم إعداد مأموريات، استهدفت عناصر تلك التشكيلات، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8 عناصر إجرامية بـ375 كيلو بانجو

ضبط تشكيل عصابى مكون من «8 عناصر إجرامية لعدد 4 منهم معلومات جنائية» ، حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم «375 كيلو جراما لمخدر البانجو، 325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلوجراما، 4 إسطوانات لمخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس، 8390 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية متنوعا، 5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، 2 قطع أسلحة بيضاء، 2 سيارة، مبلغ مالي، 7 هواتف محمولة، كمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف».

ضبط تشكيل عصابى مكون من «8 عناصر إجرامية لعدد 5 منهم معلومات جنائية»، حال تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم «100 كيلو جرام لمخدر البانجو، 50 طربة لمخدر الحشيش، 2 قطعة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، 3 قطع أسلحة بيضاء، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة».

ضبط 3 عناصر إجرامية ببانجو وأسلحة

ضبط تشكيل عصابى مكون من «ثلاثة عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية» ، حال تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم «25 كيلوجرا لمخدر البانجو، 3 قطع أسلحة بيضاء، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «8,000,000 جنيه تقريبًا».

ضبط تاجر مخدرات في السلام

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم» حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات «ملكه»، وبحوزته «طبنجة، عدد من الطلقات، 2 خزينة، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمولة».

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، كما أقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا» .