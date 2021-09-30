ضبط عاطل حول منزله إلى وكر لتصنيع وبيع المخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في القليوبية، لقيامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بتصنيع وترويج المواد المخدرة، خاصة التخليقية، متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

مخدرات وأدوات تصنيع ومبلغ مالي أبرز المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر البودر والأدوات والمواد المُستخدمة في التصنيع و2 كيس متوسط الحجم بداخله مادة تستخدم في تصنيع مخدر البودر وزجاجة بها مادة كيميائية وزجاجات قطرة وعدد من الأقراص مجهولة المصدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأدوات المُستخدمة لتصنيع المواد المخدرة، والكميات المضبوطة منها هي ناتج تصنيعه وحيازته لها بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.