مقتل شاب حاول منع 3 متهمين من التحرش بشقيقته في حفل زفاف بأبو النمرس

أنهي 3 متهمين حياه شاب في حفل زفاف بمنطقة أبو النمرس بسبب رفضه تحرشهم بشقيقته، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بدفن الجثة، واستدعاء شقيقة المجني عليه لسماع أقوالها وضبط وإحضار المتهمين، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

تفاصيل الواقعة بدأت بالتحرش بشقيقة القتيل

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل في حفل زفاف بمنطقة أبو النمرس، وبالانتقال تم العثور علي جثة مصطفي محمود طه محمد 22 سنه وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة اثر الضرب باله حاده، وكشفت التحريات أن المجني عليه كان بصحبه شقيقته في حفل الزفاف، وأضافت التحريات بأن المجني عليه وجد المتهمين يحاولون التحرش بشقيقته وعندما حاول منعهم والدفاع عنها، تشاجروا معه، وقاموا بضربه علي رأسه بحجر كبير، وعندما سقط علي الأرض أكمل باقي المتهمين ضرب المجني عليه بأله حاده حتي فارق الحياه.

المتهمون: لم نقصد قتل المجني عليه

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وقالوا أنهم لم يقصدوا قتله بل التشاجر معه فقط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات