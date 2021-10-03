القصة الكاملة لإعدام صديقين بالطالبية.. من الاتجار في المخدرات لحبل المشنقة

اقتسما طعامهما وشرابهما سويا وأخذا عهدا على أنفسهما أن يكونا أصدقاء في الخير والشر، حتى اختمرت برأس أحدهما فكرة وأقنع بها الآخر الذي كان يتردد في فعلها، وهي الاتجار في المواد المخدرة في الخفاء دون أن يشعر بهما أحد، لكن علامات الثراء السريع ظهرت عليهما بشكل لا يتناسب إطلاقا مع دخلهما وشراء سيارات وقطع أراضي وخاصة أن أحدهما يعمل فكهاني والآخر موظف بإحدى الشركات.

الثراء السريع فضح الصديقين

بدأ الصديقان في الاتجار في المواد المخدرة بكميات بسيطة، لكنهما وجدا أن المكسب كبير للغاية، فتمكن الطمع منهما وقررا أن يوسعا نشاطهما من خلال الكمية والأنواع التي شملت «الهيروين، الآيس، الحشيش، والعديد من الأنواع الأخرى» التي يتم بيعها للطبقة الغنية، إلا أنه ذاع صيتهما في وقت قليل، فتم رصدهما من خلال الأجهزة الأمنية لفترة طويلة؛ للتأكد من صحة المعلومات التي وردت لهما عن تجارتهما.

القبض على الصديقين متلبسين

حجز المتهمان «أدهم. ع. خ، 37 عاما، موظف بإحدى شركات المقاولات»، و«إسلام. م. س، 20 عاما، فكهاني» مقاعدهما في منطقة الطالبية في محافظة الجيزة، واشتهرا ببيع المواد المخدرة، إلى أن تم القبض عليهما العام الماضي، بحوزتهما 5 كيلوجرامات من المواد المخدرة، و2 مليون جنيه حصيلة البيع.

اعترافات المتهمين

اعترفا المتهمان تفصيليا أمام النيابة العامة بالاتجار في المواد المخدرة؛ بهدف الحصول على الأموال التي تمكنهما من العيش حياة الأغنياء وشراء سيارات وغيرها من المتع الدنيوية.

وأُحيل المتهمان لمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا، اليوم الأحد؛ لثبوت إدانتهما بأنهما يعثوا في الأرض فسادا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين عماد مصطفى الشيوي وشريف محمد حافظ وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.