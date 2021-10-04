الصور الأولى لحادث تمزق جسد بحار في حادث مركب بالغردقة

تباشر نيابة الغردقة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب، نتيجة اصطدامه برفاص المركب أثناء عمله كبحار على مركب سياحيبمارينا الغردقة، وتم تجميع جسده واستدعاء سيارة إسعاف نقلت أشلاؤه إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة .

تفاصيل مصرع شاب أسفل مركب سياحي بالغردقة

وقال «عَ. ا»، شاهد عيان، لـ«الوطن»، إن الشاب يدعى «محمود سعد»، 21 عاما، من محافظة كفر الشيخ، يعمل بحارا على أحد المراكب السياحية، نزل إلى أسفل المركب لفك حبل تعلق بالرفاص وأثناء ذلك اشتغل الرفاص ليودي بحياة الشاب ويقطع جسده إلى أشلاء وتم تحرير محضار بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

كان اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر، تلقى إخطارًا من قسم شرطة أول الغردقة بمصرع شاب نتيجة اصطدامه برفاص المركب وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات وتحرير محضرا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث يوقف حركة السيارات بطريق رأس غارب الزعفرانة

وفي سياق آخر، شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر حادثي تصادم بالكيلو 35 طريق رأس غارب الزعفرانة، حيث انقلبت سيارة نقل ثقيل وتسببت في إيقاف حركة السيارات وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وأحد الأوناش الخاصة بشركة بترول في المنطقة ورفع مخلفات الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق أمام السيارات.

كمتا شهد ذات الطريق إنقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أجانب وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضرا بالواقعة .

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