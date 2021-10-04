القبض على صاحب مكتب طباعة بحوزته 450 ألف كتاب تعليمي مقلد ومنسوخ

تمكنت وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «صاحب مكتب للطباعة، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة» لاتخاذه مخزنا، ومكتبا ملكه كائنان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لبيع وتداول الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها بالمخالفة للقانون، وقد عثر بداخل المخزن المشار إليه على «450 ألف كتاب مقلد للمراحل التعليمية المختلفة – 2500 كتاب لغات مقلد».

المتهم يعترف بحيازته للمضبوطات

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.