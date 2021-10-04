العثور على جثة فتاة إندونيسية داخل شقتها بـ قصر النيل

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية داخل شقتها في دائرة قسم شرطة قصر النيل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، التي تقيم فيه الفتاة؛ تمهيدا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

جثة في شقة قصر النيل

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات بالجسم.

التحفظ على كاميرات المراقبة

من جانبه، قال مصدر أمني، إنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المنزل الذي تقيم فيه المتوفية؛ لرصد جميع المترددين على العقار في وقت معاصر من اكتشاف الواقعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة سيحدد خطة فريق البحث، وجار فحص علاقات الفتاة والاستماع لأقوال أصدقائها.